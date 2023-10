PF apreende 47 fuzis e centenas de munições em mansão de luxo no Rio

Durante a ação, os policiais federais ainda localizaram armas e munições no interior de três veículos de luxo que também foram apreendidos.

Além das dezenas de fuzis e centenas de munições, os agentes também encontraram na residência maquinários e toda uma estrutura para montagem e manutenção de armas de fogo.

Segundo a PF, o arsenal seria distribuído para traficantes e milicianos com atuação em comunidades no estado do Rio de Janeiro.

Os três homens presos em flagrante e todo o arsenal apreendido foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio de Janeiro. Como os suspeitos não tiveram as identidades reveladas, o UOL não conseguiu localizar suas defesas para pedir posicionamentos.