RJ: Polícia ocupa área de treino do crime e acha plantio de 'supermaconha'

A polícia ocupou hoje de manhã um centro esportivo no Complexo da Maré, zona norte do Rio, onde criminosos armados com fuzis foram flagrados em vídeo enquanto faziam uma espécie de treinamento de combate. As imagens, gravadas por drones ao longo de dois anos, foram reveladas pelo Fantástico há duas semanas mostrando "instrutores do tráfico" dando orientações com noções de técnicas operacionais.

O que está acontecendo

Os agentes ocuparam o complexo esportivo na Maré com quadra de futebol e uma piscina de 25 metros que estavam sendo usadas pelo tráfico. É o segundo dia da megaoperação para combater o crime organizado, que conta com cerca de mil integrantes das forças de segurança. Os policiais instalaram uma base provisória para a operação no local.