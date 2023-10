BMW, Abelha e Doca: quem são os alvos da megaoperação da polícia no Rio

Três dos mais conhecidos criminosos que integram a cadeia de comando da facção estão entre os procurados pela polícia durante a operação:

Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, o Abelha

Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, conhecido como Abelha, é apontado como um dos líderes do CV (Comando Vermelho) na Maré. Ele é parte do "conselho" da facção, e, segundo a polícia, assume várias funções, incluindo planejamento estratégico e execução tática de diversos crimes.

Abelha deixou a prisão em julho de 2021. Na saída, foi flagrado apertando a mão do então secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro. Desde então, ele tem sido responsável pelas decisões estratégicas da facção. Ele é considerado uma espécie de "general" do grupo criminoso.

A Polícia Civil rastreou mensagens entre Abelha, e um criminoso com a missão de ocupar territórios na zona oeste carioca entre fevereiro e maio deste ano.

Edgar Alves de Andrade, o Doca

Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca ou Urso, é um dos chefes do CV. Ele é atualmente responsável pelo tráfico de drogas no Morro do São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. Oriundo da Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, ele se refugiou em Queimados após diversas incursões da polícia na região do Complexo do Alemão.