Rio tem segundo dia de operação policial na Maré e Cidade de Deus

As polícias civil e militar do Rio de Janeiro continuam hoje a operação com cerca de mil agentes contra o crime organizado no Complexo da Maré e na Cidade de Deus.

O que aconteceu?

Equipes do Bope (Batalhão de Operações Especiais da PM) e do Core (Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil) deixaram o prédio da polícia para o segundo dia da Operação Maré na manhã de hoje.