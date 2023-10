Suspeito de financiar PCC com mais de 30 assaltos é morto pela PM em Goiás

Um dos assaltantes de banco mais procurados do país — suspeito de financiar o PCC — morreu na noite desta terça (10) após ser baleado em um confronto com policiais militares em Luziânia (GO).

O que aconteceu

José Carmo Pinto Silvestre, o Pintado, foi morto após resistir a uma abordagem e trocar tiros com policiais militares, segundo o UOL apurou. Ainda não há mais informações se ele foi hospitalizado e onde foi atingido. Nenhum PM se feriu.