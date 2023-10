Após 1ª condenação, Thiago Brennand ainda é réu em 7 processos na Justiça

A vítima recebeu emocionada, aliviada e com serenidade a notícia de que finalmente o réu Thiago [Brennand] foi condenado: 'representa o fim da impunidade'. Confiamos na Justiça e seguimos firmes lutando pelo fim da impunidade e pelo combate à toda forma de violência contra a mulher.

Marcio Cezar Janjacomo, João Vinicius Manssur e Marcelo Luis Roland Zovico, advogados da vítima

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) afirmou, também por meio de nota, que "está satisfeito com o resultado do julgamento". "A sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Feliz tem 'amparo na prova dos autos, notadamente na palavra da vítima, cujas declarações seguras encontram respaldo em outros meios de prova e nas circunstâncias em que os fatos se deram'".

A defesa de Brennand disse que "recebe com grande irresignação a sentença proferida". De acordo com os advogados — entre eles, Roberto Podval —, a decisão "é fundamentada apenas na palavra da vítima, completamente dissociada de todos os elementos de prova colhidos durante a instrução, os quais demonstraram de forma cristalina que o acusado nunca praticou violência sexual." A defesa disse ainda que "tem total confiança no Poder Judiciário para corrigir essa injusta condenação".

Brennand está preso preventivamente no CDP (Centro de Detenção Provisória) 1 de Pinheiros, em São Paulo, desde o dia 30 de abril, quando foi extraditado dos Emirados Árabes. Ele está em uma cela isolada dos demais presos, conhecida como "seguro" — quando o preso corre algum tipo de risco à vida e pede proteção.

O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro — segundo a legislação, é estupro "constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso".

Relembre o caso

A norte-americana foi ouvida na condição de vítima durante a audiência de instrução e julgamento em 30 de maio. "A gente saía junto há um mês, mas nunca quis nada sério com ele porque os apetites sexuais [dele] eram diferentes do que eu concordava", disse.