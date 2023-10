Corpo de mulher é encontrado em cama coberta por concreto na PB

Ao UOL, o delegado Hugo Hélder, à frente da investigação do caso, afirmou que há grandes chances de o corpo ser da mulher desaparecida devido à análise de tatuagens.

Recebemos uma comunicação na delegacia de Pedra de Fogo sobre o desaparecimento de uma mulher de 28 anos. O boletim de ocorrência foi feito ontem, mas, na verdade, ela estava desaparecida desde a última quarta-feira, embora a família não trouxe ao conhecimento da polícia anteriormente.

Hugo Hélder, delegado responsável pelo caso

O ex-companheiro de Luydiane e o irmão dele foram presos em flagrante. Eles negam o crime.

O delegado esclareceu que foi ao local onde a vítima residia, uma espécie de bar e bordel, onde eram realizados encontros amorosos. A vítima teria desaparecido após terminar com o namorado.

Luydiane e o irmão do ex-companheiro tinham desentendimentos constantes devido à gestão do bar, local em que eles moravam.

Como o corpo foi encontrado

O ex-companheiro e o irmão dele estavam no local quando a polícia chegou para realizar a inspeção. "Fizemos uma revista e em um dos quartos encontramos uma cama de alvenaria concretada com um cimento relativamente recente, há uns 7 dias. Quebramos o cimento com a autorização do proprietário do local e localizamos o corpo da vítima lá", explicou o Hugo Hélder.