Justiça mantém prisão de suspeito de matar mãe e filho por dívida em SP

Fernanda Silva Bim e Maurício Silva teriam sido agredidos pelo suspeito. O corpo do jovem foi encontrado na sexta-feira (6), mas só foi identificado ontem (10). Já o corpo da mãe foi localizado na terça-feira (10). As informações foram detalhadas pela EPTV, afiliada da TV Globo.

A mãe de Fernanda também foi agredida e está internada em estado grave. Ela foi encaminhada ao Hospital Mário Covas.

O suspeito teria cometido o crime após Fernanda cobrar dele um dinheiro que ela havia emprestado. Segundo a polícia, o ex-companheiro pediu a quantia para ele e prometeu investir o valor, mas nunca fez o pagamento.

Ele teria marcado um encontro com a vítima para quitar a dívida. Com medo, ela decidiu levar o filho. No local do encontro, o ex-companheiro de Fernanda agrediu e matou mãe e filho. Depois, abandonou os corpos. Em seguida, ele foi até a casa da família e bateu na mãe da ex-companheira, segundo a investigação.