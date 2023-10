Castro pede transferência de traficantes e milicianos para presídio federal

A lista inclui lideranças das facções criminosas Comando Vermelho e da maior milícia do Rio. As autoridades suspeitam do envolvimento deles na aliança que pode estar por trás da morte dos médicos assassinados há uma semana após um deles ter sido confundido com um miliciano em um quiosque na Barra da Tijuca.

A aliança entre o Comando Vermelho e a milícia motivou uma "caçada" a rivais monitorada por WhatsApp por Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, um dos chefes da facção criminosa nas ruas do Rio. O UOL teve acesso com exclusividade ao conteúdo, que inclui referência a assassinatos e áreas retomadas pela nova aliança criminosa.

O primeiro passo para a transferência dos presos para presídios federais foi a realização da lista com os nomes dos líderes das facções criminosas. O trabalho foi feito em conjunto com as forças estaduais de segurança e os promotores de Justiça. Foi preciso ter critérios claros e detalhados para que a transferência seja feita de forma correta e benéfica para o Estado.

Cláudio Castro, governador do Rio