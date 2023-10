Feriado prolongado segue com chuva e frio em SP; mínima pode ser de 14ºC

A previsão é de que a temperatura continue caindo, com mínima de 14ºC e máxima de 19ºC. A possibilidade de chuva é de 90% e se mantém assim durante todo o dia, conforme a Climatempo.

No fim de semana, a chuva deve diminuir. Para o sábado (14), a previsão é de um dia nublado e frio, com possibilidade de garoa ao longo do dia em todas as áreas da Grande São Paulo.

No domingo (15), a Grande São Paulo deve amanhecer nublada, mas o sol já deve começar a aparecer. A temperatura sobe rapidamente, faz calor à tarde e há previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

Litoral paulista

Na sexta-feira (13), o tempo deve ficar chuvoso e com temperatura baixa em todo o litoral de SP. Não há indicação de volumes extremos de chuva, mas a Climatempo alerta que "a situação é perigosa, sobretudo nas áreas de encosta". O serviço alerta ainda para o risco de chuva de 50 milímetros a 100 milímetros de precipitação, especialmente na Baixada Santista.

No sábado (14), a chuva deve continuar o dia inteiro, mas menos intensa, ainda com temperaturas mais amenas.