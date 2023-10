Outubro ainda tem feriado? Veja data da próxima folga

Dia do Servidor Público

A dúvida sobre um segundo feriado em outubro acontece muito por conta do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28. Mas a data, no entanto, não é feriado, mas sim um ponto facultativo nacional. Além disso, neste ano ele cairá num sábado.

Para fechar o calendário de feriados nacionais de 2023 fica faltando apenas o Natal, no dia 25, que esse ano acontece numa segunda-feira.

Próximos feriados nacionais no Brasil

2 de novembro (quinta-feira): Finados;

(quinta-feira): Finados; 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República;

(quarta-feira): Proclamação da República; 25 de dezembro (segunda-feira): Natal

A lista não inclui outros feriados estaduais e municipais, que ampliam ainda mais o número de datas em que o brasileiro poderá ter folga.