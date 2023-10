Pirotecnia em eventos ainda causa acidentes 10 anos após tragédia da Kiss

A tragédia em um casamento no Iraque, em que mais de uma centena de pessoas morreu e outras 150 ficaram feridas após o uso de fogos de artifício no interior do salão onde o evento era realizado, no final de setembro, chocou o mundo e reacendeu uma antiga discussão no Brasil sobre a segurança de shows e eventos.

Por aqui, o pior acidente do tipo já ocorrido foi o da Boate Kiss, em que 242 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em incêndio causado pelo uso de dispositivos pirotécnicos no interior do estabelecimento, em 2013, na cidade de Santa Maria (RS).

Mais de dez anos após as mortes no interior do Rio Grande do Sul, o uso de material pirotécnico em eventos continua frequente no Brasil. Apesar do grande número de exigências legais relacionadas ao uso seguro desse tipo de material do País, profissionais da área alertam sobre a existência de "brechas" no cumprimento das regras - que, segundo eles, deveriam ser observadas com mais rigor pelo poder público.