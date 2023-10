Suspeito de matar namorada com um tiro na cabeça em SP continua foragido

A Polícia Civil de São Paulo informou que o homem suspeito de matar com um tiro na cabeça a jovem Tallyta Costa, de 24 anos, sua ex-namorada, ainda está foragido. Ela foi assassinada após sair do trabalho em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

O que aconteceu?

Em nota, a Polícia Civil informou que Tallyta já havia registrado um boletim de ocorrência de violência doméstica contra o ex-companheiro. No entanto, posteriormente, ela voltou a se relacionar com o autor do disparo.