Vídeo mostra cavalos invadindo farmácia em Rio das Ostras (RJ)

Siga UOL Notícias no

Siga UOL Notícias no

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois cavalos invadiram uma farmácia na noite do último sábado (30). O caso ocorreu no bairro de Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os animais passaram pela farmácia e por uma mercearia. Os cavalos levaram cerca de dois minutos para correr pela calçada e entrar nos estabelecimentos da Rua José David, segundo Márcia Pereira, dona dos dois comércios invadidos.