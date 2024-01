Criança morre após ser atropelada dentro de condomínio em Pernambuco

A criança chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Motorista foi autuada em flagrante, levada à delegacia e detida. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a ocorrência foi registrada como acidente de trânsito com vítima fatal.

Ela foi solta no início da tarde desta quinta-feira (4). A prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória em audiência de custódia.

Foram impostas três medidas cautelares, incluindo a suspensão da carteira de habilitação da mulher. Além disso, ela não poderá se ausentar da comarca onde reside por mais de oito dias sem comunicar à Justiça, e deverá comparecer mensalmente ao Juízo.

A mulher estava dirigindo em alta velocidade, embora o limite fosse de 10 km/h, de acordo com a reportagem da Globo.

Defesa da motorista afirmou que "ela não estava em alta velocidade. "Apesar de estar sendo extremamente cuidadosa, tendo em vista que estava com sua filha menor de 8 anos dentro do veículo, não pode prever o ocorrido, uma vez que foi surpreendida pelo trespassar súbito da criança na via", diz nota enviada ao UOL.