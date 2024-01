Assaltante diz que é 'profissional' durante roubo: 'Gosto de tratar bem'

Um assaltante afirmou ser "profissional" durante roubo em uma loja de perfumes no shopping Boa Vista, no Recife, na tarde de sábado (13).

O que aconteceu

Criminoso, de 40 anos, disse que gosta de tratar bem as vítimas. "Da mesma forma que vocês tratam bem os clientes, o meu objetivo também é esse, é tratar bem as pessoas", afirmou o homem.

Crime foi registrado por câmera de segurança da loja. As imagens mostram ele anunciando o assalto para a vendedora do estabelecimento. Para intimidá-la, o homem coloca a mão na cintura como se tivesse uma arma. Ele complementa ainda que um colega está do lado de fora da loja.