Mãe é presa após ser encontrada com criança desaparecida desde 2022

Uma mulher de 44 anos foi presa ontem (13) no interior de São Paulo após uma denúncia anônima apontá-la como a responsável por sequestrar a própria filha, de 9 anos.

O que aconteceu

A mulher estava dentro de uma igreja com a filha quando foi presa. Elas foram encontradas em Cachoeira Paulista, município do Vale do Paraíba.

Ligação ao Disque Denúncia do Rio desencadeou ação. A criança estava desaparecida desde 28 agosto de 2022, quando foi passar um fim de semana com a mãe, que tinha direito de visita. Ambas foram vistas pela última vez em Senador Camará, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro.