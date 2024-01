Chuva no RJ: 'Esperança é a última que morre', diz irmão de desaparecida

Familiares de uma mulher que desapareceu no Rio de Janeiro durante as fortes chuvas de sábado (13) mantêm a esperança de encontrá-la viva.

O que aconteceu

Elaine Cristina Souza Gomes, de 46 anos, estava no carro com o marido quando caíram no Rio Botas, em Belford Roxo. O Corpo de Bombeiros segue as buscas pela cabelereira, e a família aguarda à beira da água por notícias.

O irmão dela, Raul Gomes, 51 anos, espera encontrá-la viva. Em entrevista ao jornal O Globo, ele ressaltou que a família precisa achá-la mesmo que sem vida, para fazer "um enterro digno".