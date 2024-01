Advogado de Ronnie Lessa: 'Jamais falamos sobre delação'

Questionado sobre a notícia de que Lessa, acusado de matar Marielle e o motorista Anderson Gomes, negocia delação premiada com a Polícia Federal, Castro disse que ainda não conseguiu conversar com o ex-PM por conta dos trâmites burocráticos.

Ele está em um presídio federal e não é simples falar com seu cliente. Creio que só conseguirei conversar com ele depois do Carnaval. Qualquer acordo de delação premiada é feito de forma sigilosa, em autos separados. Nos processos que acompanho, não houve movimentação . Bruno Castro, advogado de Ronnie Lessa

Segundo reportagem do site The Intercept Brasil, Lessa teria citado à Polícia Federal o nome de Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio), como mandante do crime. Castro disse que que o ex-PM "jamais citou qualquer nome".

Em todo esse tempo, Ronnie jamais falou qualquer nome. Ele apenas me disse que acreditava saber quem havia dado os tiros. Ele jamais falou de Domingos Brazão. A única pessoa que ele falou foi [o ex-vereador] Marcello Siciliano, com quem não falava há muito tempo e que conhecia daquela região da Barra da Tijuca. No começo, dizia-se que o Marcello seria o mandante. Só conversamos sobre o Marcello e que sequer haveria algum mandante. Bruno Castro, advogado de Ronnie Lessa

Para Castro, o fato do nome de Brazão ressurgir em meio às investigações sobre o caso seria "para acobertar alguém".