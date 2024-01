Homem abandona carro furtado e tenta se esconder em rio, mas acaba preso

Dupla abandonou o veículo na avenida Bandeirantes, em Osasco. Os dois correram e um deles foi detido, informou a PM.

O outro correu para uma área de mata, às margens do rio Tietê e tentou se esconder. As buscas foram realizadas com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar e de uma barcaça, embarcação que realiza a limpeza do rio.

Ele foi localizado submerso na água. O homem tentou se esconder em um buraco por duas horas, mas foi preso. A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil da região.