Polícia prende novos suspeitos de envolvimento na morte de PM em SP

Após a prisão dos suspeitos, o secretário Guilherme Derrite disse que "ninguém vai ficar impune" pelo crime. "Toda vez que um policial for hostilizado no estado de São Paulo, seja em qual local for, capital ou qualquer região do interior, nós desencadearemos uma operação de saturação para dar uma pronta resposta ao crime", afirmou o chefe da Segurança Pública no estado.

Outras duas pessoas já haviam sido detidas na última sexta-feira (19). Após serem ouvidas, foram liberadas, mas continuam sendo investigadas por participação na tentativa de roubo.

Relembre o caso

Sabrina Freire Romão Franklin, 30, estava de folga andando em sua moto quando foi abordada por dois suspeitos. A tentativa de assalto ocorreu na estrada ecoturística de Parelheiros e a agente tentou reagir.

Os dois homens, também em uma moto, derrubaram Sabrina no chão. Após tentar roubar a motocicleta da agente, eles efetuaram disparos contra ela e fugiram em seguida. A arma de Sabrina foi levada pelos suspeitos.

Após ser baleada, ela ficou caída no meio da rua, conforme registro de imagens de câmeras de segurança. No vídeo, compartilhado nas redes sociais, os suspeitos ainda voltaram e parecem pegar algo ao lado dela. Segundos depois, alguns veículos pararam para prestar socorro à Sabrina.