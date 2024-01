'Sacolé com bala': Polícia apura suposta venda de droga no Carnaval do Rio

A polícia abriu uma investigação para apurar a suposta venda do "sacolé com bala" ou MD no pré-Carnaval do Rio. A droga traz riscos à saúde, potencializados pela mistura com bebidas e sorvetes.

O que aconteceu

A investigação foi aberta para identificar os envolvidos na venda do produto. O caso ficou a cargo da DRE (Delegacia de Repressão aos Entorpecentes) da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar do Rio disse que "esse tipo de material em redes sociais deve tornar-se objeto para procedimento investigativo". Segundo a PM e a Prefeitura do Rio, não houve registro de ocorrência sobre a comercialização da droga na região.