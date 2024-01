'Operação deve dar resposta à sociedade e não só a policiais', diz ouvidor

O que diz a Secretaria da Segurança Pública

Ataques contra policiais motivaram operações. Por meio de nota, a SSP informou que as operações "em curso no estado foram motivadas por três tentativas de latrocínio contra policiais militares e por dois latrocínios que vitimaram a soldado PM Sabrina Simões e um PM inativo." A pasta disse que os batalhões "estão empenhados no patrulhamento para localizar e prender os envolvidos."

Operação Escudo vira protocolo de segurança. "Este protocolo, que em 2023 recebeu o nome de Operação Escudo, tem o objetivo de restabelecer a ordem pública e devolver a sensação de segurança à população diante de uma situação em que o Estado é diretamente atacado."

A SSP informou por nota as regiões onde as operações foram deflagradas. Segundo a pasta, elas abrangem Santo André, no ABC Paulista; a zona sul da capital paulista; Guarulhos, na Grande São Paulo e Piracicaba, no interior do estado.

Nenhum ataque a policial ficará impune. Já estamos imediatamente em operação após esses fatos. Nós temos uma Operação Escudo acontecendo nesses três pontos de ataques, temos um trabalho de investigação da Polícia Civil acontecendo neste exato momento para identificação dos criminosos que covardemente atacaram os policiais.

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo

Operações não chegam às motivações dos ataques

Fatores por trás dos ataques aos policiais. Segundo o presidente do Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), Dimitri Sales, as ações da Operação Escudo não desvendam os motivos que levaram aos ataques. "Existe uma lógica que o Estado precisa entender para que se evite a perpetuação da violência com novas chacinas", diz.