Assassino muda versão e ONG pede soltura de preso por morte de ex-ministro

Não há comprovação de DNA na cena do crime, diz ONG. "A perplexidade diante da ausência de confronto genético entre o DNA dos réus condenados e o material genético extraído dos diversos objetos e vestígios coletados na cena do crime só pode ser respondida com a recapitulação dos desmandos que caracterizaram a apuração das trágicas mortes desde o início", defende Dora Cavalcanti.

No pedido de habeas corpus, a ONG diz que estudou o caso por meses. "Foram meses e meses dedicados à cuidadosa leitura das mais de 16.000 folhas dos autos, com a catalogação de todos os laudos periciais produzidos na fase de inquérito. (...)À medida que o estudo do caso avançava, ficava cada vez mais claro ter sido o paciente condenado exclusivamente com base em depoimentos colhidos na fase administrativa, que só passaram a inserir a pessoa de Mairlon no enredo criminoso depois de inúmeras mudanças de versão", diz o documento.

Ministério Público diz que a nova versão não tem valor jurídico. O promotor Marcelo Leite Borges disse que os condenados já mudaram as versões outras vezes. "Uma alegação sem prova nenhuma, que quer fazer a gente reabrir toda a instrução de um processo transitado em julgado. Todos eles voltaram atrás nos seus depoimentos. Isso é mais uma manobra para tentar justificar a reabertura do caso", lamentou Borges, em entrevista ao Jornal Nacional.

Filha do casal também foi condenada

Em 2019, o Tribunal do Júri condenou a arquiteta Adriana Villela, filha do casal, a 67 anos e seis meses de reclusão, em regime fechado. O julgamento durou 103 horas e foi o mais longo da história do Distrito Federal. Adriana Villela foi condenada por suspeitas de ter mandado matar seus pais.

Ela nega a acusação. Na época da condenação, o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou que iria recorrer da sentença. Ela aguarda o julgamento de seu recurso pelo STJ em liberdade.