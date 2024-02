Suspeito de dopar adolescentes e gravar vídeos dos crimes é preso em GO

A polícia encontrou diversos vídeos no celular do detido. "Em ato contínuo, o investigado despia as vítimas, fazia sexo com elas, filmava e posteriormente, após ejacular nelas, as limpava e vestia suas roupas, para que elas não desconfiassem que foram vítimas de estupro", diz nota da Polícia Civil de Goiás.

Ele realizava festas em casa e atraía as vítimas sob pretexto de estar montando um time de futebol. O investigado preparava um drink com altas doses de um medicamento vitamínico misturado com bebida alcoólica. Após tomarem, as vítimas perdiam a consciência e entravam em um sono profundo.

Os investigadores encontraram também dois frascos do medicamento seria utilizado para dopar as vítimas. Mandado de busca e apreensão na casa do investigado foi cumprido na quarta-feira (31). Além do crime de armazenar imagens de sexo explícito com menor de idade, ele também responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores, e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade.

Polícia divulgou imagem do suspeito. Conforme despacho do delegado responsável pelo inquérito policial, a publicação da fotografia pode auxiliar no surgimento de novas vítimas e de novas provas.

O UOL não localizou a defesa de Fernando Pereira da Silva. O espaço segue aberto para manifestação.