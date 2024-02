Polícia identifica suspeito de agredir publicitário no Festival de Verão

Já estou internado no Hospital Cardiopulmar. Depois de quase 12 horas de espera, finalmente o plano de saúde autorizou a minha cirurgia. [...] Gostaria de pedir a todos vocês que mandem energia positiva, mandem as suas orações, sei que vocês estão aqui comigo.

Relembre o caso

Roberto diz que foi agredido por seguranças de um camarote no Festival de Verão, em Salvador. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (29).

As agressões começaram quando seis seguranças acusaram Roberto, um homem negro, de roubar celulares. "Eles me encurralaram e me acusaram de estar roubando celulares dentro do camarote. Disseram que receberam a denúncia, já fui sendo apalpado", contou em um vídeo no Instagram.