Recruta da Marinha em BH denuncia racismo: 'Falaram para receber chibatada'

Print registra ofensa racista. Em um print enviado ao UOL, um dos colegas do recruta responde a um áudio dele com a seguinte mensagem: "Esse primata é um brincalhão".

O recruta relatou os ataques, que também acontecem presencialmente, à polícia na terça-feira (30). O advogado diz que também acionará a Justiça pelo crime de racismo e por danos moral e psicológico.

"Ele ficou bastante abalado, está ainda", contou Gilberto Silva.

Por meio de nota, a Marinha lamentou o episódio e disse que serão realizados os procedimentos para apuração do caso. "A MB [Marinha do Brasil] lamenta o ocorrido e reafirma o seu compromisso com a ética e com o respeito à dignidade da pessoa humana e reitera seu firme posicionamento contra condutas que afetam a honra e o pundonor militar".

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil sobre a denúncia. Caso haja resposta, o texto será atualizado.