Argentinos são resgatados de situação análoga à de escravidão no RS

Um grupo de 18 trabalhadores argentinos foi resgatado de condições análogas à escravidão em uma propriedade rural de São Marcos (RS), na noite de quarta-feira (31).

O que aconteceu

Os resgatados são homens, com idades entre 16 e 61 anos, provenientes da província de Misiones, na Argentina. O resgate decorre de força-tarefa coordenada pelos auditores-fiscais do trabalho do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), acompanhada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) no Rio Grande do Sul e com apoio da Polícia Rodoviária Federal.

A fiscalização flagrou os trabalhadores vivendo em alojamentos em condições precárias. O local estava superlotado, sem camas suficientes, dormindo em colchões, não havendo também o fornecimento de água encanada para banho e necessidades básicas em uma das casas, além de frestas nas paredes e risco de incêndio pela precariedade das instalações elétricas. As informações são do Ministério Público do Trabalho