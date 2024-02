Vídeo: Carro do Google se envolve em acidente e capota no PR

Os motoristas não ficaram feridos. Eles foram encontrados conscientes e foram atendimentos pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros.

Uma criança de 10 anos, que estava no Eco Sport, ficou ferida. Ela teve ferimentos leves na coxa, mas a mãe recusou encaminhamento ao hospital e disse que, em caso de complicação, levaria posteriormente.

O Google disse estar investigando o caso internamente. ''Levamos muito a sério a segurança de nossas operações do Street View. Quando há esse tipo de ocorrência, trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades locais e nossos prestadores de serviços para garantir que medidas apropriadas estejam sendo tomadas'', escreveu em nota ao UOL.