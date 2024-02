Ouvidoria pede afastamento de PMs suspeitos de estupro coletivo no Guarujá

A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo pediu o afastamento de 11 policiais militares que são suspeitos de participação no estupro coletivo de uma mulher no Guarujá, no litoral sul.

O que aconteceu

A Ouvidoria quer que o afastamento ocorra logo após a identificação dos agentes envolvidos. Até o momento, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) não informou ou divulgou quem são os policiais apontados pela mulher de 33 anos.

O órgão também pediu que a Corregedoria da Polícia investigue o caso, "devido à gravidade das acusações". Ontem, a SSP afirmou que a Delegacia da Mulher do Guarujá estava à frente das investigações e que uma sindicância foi aberta para apurar a participação dos PMs no crime.