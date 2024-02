Pastor proíbe 'coração de dorama' entre jovens: 'A forma como o diabo age'

O que aconteceu:

O pastor Ailton Junior realizou um culto no dia 28 de janeiro, durante o encerramento do 22º Congresso de Adolescentes.

Coração de dorama "proibido". Toda a cerimônia foi transmitida no canal da IEADPE no YouTube. No vídeo, no momento 1:14:50, ele começa a falar que alguns conteúdos audiovisuais consumidos pelos jovens são prejudiciais à santificação, até que cita os doramas e proíbe o gesto de coração feito com os dedos.

Não façam mais o coração de dorama nos púlpitos da igreja para tirar fotos. Vocês sabem o que é dorama? Quem aqui sabe o que é dorama? [É a] Defesa da androginia! Não há definição de macho, nem fêmea. E todo mundo fazendo o sinal de dorama porque são ignorantes.

Pastor Ailton Junior

E depois vem um bando de pastor falando que não entende porque a juventude está se afastando de Deus.



Que o problema é o mundo e não a falta de noção deles, que criam 10k de interpretações da Bíblia pra monetizar.



Enquanto o pastor falava sobre dorama, parte da plateia jovem aparenta estar surpresa, mas ele continua: "Você acha que as coisas estão fáceis? Você acha que vim fazer showzinho aqui? Eu vim lutar!", declarou.