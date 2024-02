Suspeito de golpes financeiros na Europa é extraditado ao Brasil; veja

Um dos presos suspeito de aplicar golpes em brasileiros com falsos investimentos na bolsa de valores foi extraditado de Portugal para o Brasil ontem.

O que aconteceu

Eduardo Omeltech Rodrigues, 29, foi o primeiro dos suspeitos a ser extraditado. Ele chegou na tarde de ontem em um voo de Lisboa que pousou em Brasília.

O homem foi recebido pelo delegado do caso e outros agentes. ''Seja bem-vindo ao Brasil, para você acertar as contas com a Justiça brasileira e todas as vítimas que você fez aqui'', alertou o delegado a Eduardo.