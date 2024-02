Parque aquático onde mãe e filhos morreram no PR anuncia fechamento

O estabelecimento classificou o ocorrido como "tragédia" e como um episódio "terrível". "Como todos sabem, ocorreu um terrível acidente no espaço representado por esse perfil. Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias das vítimas. Não há palavras que possam aliviar o sofrimento que estão enfrentando diante desta terrível perda".

O parque informou ainda que conseguiu salvar uma vida, com a ajuda do Corpo de Bombeiros e da prefeitura. "Reafirmamos nosso compromisso em oferecer todo suporte necessário à família afetada e em colaborar plenamente com as autoridades e com a concessionária de luz para esclarecer os fatos e evitar que tragédias assim voltem a acontecer em qualquer outro local".

Local não tinha alvará de funcionamento

O parque não tinha alvará de funcionamento. A informação é do delegado Gabriel Fontana, à frente da investigação do caso.

Estabelecimento tinha cadastro para realizar "atividade de limpeza". Segundo o delegado, apesar de essa ser a atividade descrita no registro do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), tal função não foi identificada pela polícia. "De fato, na prática, tudo no local indica que se trata de um parque aquático, há diversas placas também", afirmou.

Piscinas foram construídas embaixo de postes de energia. Por volta das 14h de domingo, um galho teria rompido e caído sobre um cabo da rede elétrica. O cabo, por sua vez, também se rompeu e caiu na piscina.