Cirurgião plástico investigado por lesões em pacientes tem licença suspensa

Passaporte de Fuchs foi apreendido. A Justiça de Porto Alegre também ordenou que o cirurgião não saia de Porto Alegre, não se aproxime das vítimas e que mantenha seus endereços atualizados nos autos do processo.

Em nota, o Tribunal de Justiça do RS informou o cirurgião foi suspenso cautelarmente (provisoriamente). O texto diz que a medida foi tomada "considerando a necessidade de investigação dos fatos e as lesões já demonstradas até esse momento pelas vítimas, que alegam serem decorrentes do exercício da Medicina. As demais diligências foram determinadas no sentido de que a autoridade policial prossiga as investigações". Ainda de acordo com TJRS, o caso tramita em segredo de Justiça.

Ao UOL, o Conselho Regional de Medicina do RS informou que recebeu denúncia a respeito do caso do cirurgião plástico Leandro Fuchs, e abriu sindicância para apuração dos fatos, mas diz que ainda não foi notificado sobre a suspensão do registro profissional pelo Poder Judiciário.

Leandro Fuchs manifestou "respeito ao trabalho das autoridades" e reforçou a "disposição para prestar os devidos esclarecimentos". A reportagem também tentou contato com o Hospital Ernesto Dornelles, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto para manifestação.