Sindicato faz protesto e cobra justiça após major matar porteiro em PE

O Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios de Pernambuco realizou um protesto, na manhã de hoje, e cobrou justiça pela morte do porteiro José Washington de Santana, 53. Ele foi assassinado a tiros por um major da PM no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife.

O que aconteceu

O protesto foi realizado em frente ao prédio onde ocorreu o crime. A categoria cobrou melhores condições de trabalho para os porteiros. O grupo presente também prestou uma homenagem em memória do porteiro assassinado. José Washington de Santana foi morto durante o trabalho. O crime ocorreu na Rua Tenente João Cícero, por volta das 21h, na sexta-feira (16).



O sindicato informou que a família da vítima está recebendo assistência jurídica. "Como o porteiro estava em pleno exercício de suas atividades laborais no momento do ocorrido, o fato configura-se como acidente de trabalho, passível, portanto, de reparação", diz texto compartilhado pela categoria.

Os porteiros também cobram indenização para a família em decorrência do acidente de trabalho. "Categoria no estado de Pernambuco está consternada com essa tragédia, está enlutada com a família do porteiro e a luta do sindicato será buscar medidas que assegurem maior proteção dos porteiros no seu ambiente de trabalho".