Balão invade aeroporto do Galeão e é 'tombado' por jatos d'água; veja vídeo

Um caminhão atirou jatos d'água no balão. O vídeo mostra o exato momento em que o veículo, acompanhado de uma equipe em terra, disparou água no objeto. Em seguida, o artefato caiu no chão, evitando um incêndio e possíveis atrasos de voos.

O caminhão-pipa jogou mais água para assegurar que a bucha do balão estivesse definitivamente apagada. Na sequência, um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) foi forçado a adiar o pouso até que a pista ficasse completamente desobstruída.

A operação deste domingo não foi impactada. A concessionária RIOGaleão, responsável pelo aeroporto, informou ao UOL que o balão foi retirado e não houve nenhum impacto na operação.

Produzir, vender e soltar balões é crime ambiental, diz legislação brasileira. A lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, prevê de um a três anos de prisão e multa.