Presidente do TJD-RJ diz que 'direitos humanos são para humanos direitos'

Renata Mansur, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro, disse que "direitos humanos são para humanos direitos" em reunião da OAB-RJ. A Comissão de Direitos Humanos da entidade repudiou a fala.

O que aconteceu

Presidente do TJD-RJ disse que "direitos humanos são para humanos direitos". Renata Mansur, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro afirmou que "se sentia envergonhada por declarações da Comissão de Direitos Humanos da OAB" e que considera que "direitos humanos são para humanos direitos".