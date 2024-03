Equipe da Braskem era insuficiente para avaliar minas, diz ex-servidor

O ex-diretor do Serviço Geológico do Brasil Thales Sampaio disse a senadores que a Braskem não monitorava corretamente as minas que colapsaram em Maceió. A declaração foi dada durante reunião da CPI da Braskem.

O que aconteceu

"Braskem não realizou monitoramentos necessários", diz ex-diretor do SGB. Thales Sampaio, ex-diretor e pesquisador do Serviço Geográfico Brasileiro, disse à CPI da Braskem que a empresa não realizou os monitoramentos necessários nas minas de extração de sal-gema em Maceió, que colapsaram e geraram uma das maiores crises ambientais da história.

Sampaio afirma que equipe da Braskem era insuficiente. O ex-diretor do SGB disse também que a equipe da Braskem era "insuficiente para a demanda", o que teria afetado a capacidade da empresa de perceber problemas com as minas desde 2004: "Existia desaparelhamento. Eles não tinham condições de trabalho para saber o que estava se passando".