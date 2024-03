Mãe contesta PM sobre morte de filho atingido por ponta de fuzil em SP

A primeira ligação [do meu pai] caiu, daí já fui falar com meu chefe para ir embora. Daí quando eu já estava saindo, meu pai me liga de novo e fala: 'vem embora, vem embora, vem embora. Minha filha, você vai ter que ser forte, o Matheus está morto'. Tirou meu chão.

Valdirene Menezes, mãe de Matheus

Homenagem a jovem teve coação da PM, dizem amigos

Matheus trabalhava em uma empresa de ônibus urbanos. Emocionada, Valdirene relata que o filho era trabalhador e nunca se envolveu em crimes, tampouco teria motivos para fugir da polícia.

Polícia tentou barrar homenagem para Matheus, dizem amigos. No último domingo (3), uma semana após o ocorrido, na mesma rua em que a morte ocorreu, amigos e familiares organizaram um ato para homenagear o jovem e pedir justiça.

Eles acreditam que houve excesso da polícia — procurada pelo UOL, a SSP não se manifestou sobre a acusação. Alguns metros antes de onde ocorreu o ato, policiais impediram que pessoas com a camiseta estampada com o rosto de Matheus passassem, segundo a mãe.