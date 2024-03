Doze PMs de PE viram réus por chacina deixou 6 mortos da mesma família

Paulo Henrique Ferreira Dias - 30 anos, soldado da PMPE;

Dorival Alves Cabral Filho - 37 anos, cabo da PMPE;

Leilane Barbosa Albuquerque - 27 anos, soldado da PMPE;

Emanuel de Souza Rocha Júnior - 33 anos, soldado da PMPE.

Fábio Júnior de Oliveira Borba - 43 anos, cabo da PMPE.

Os outros sete réus vão responder em liberdade. Mas, segundo a Justiça de Pernambuco, devem cumprir medidas cautelares. Eles serão afastados das funções na Polícia Militar e estão proibidos de entrar em contato com as testemunhas do processo:

Marcos Túlio Gonçalves Martins Pacheco - 52 anos, tenente-coronel da PMPE;

João Thiago Aureliano Pedrosa Soares - 37 anos, 1º tenente da PM;

Fábio Roberto Rufino da Silva - 52 anos, tenente-coronel da PMPE;

Diego Galdino Gomes - 29 anos, soldado da PMPE;

Janecleia Izabel Barbosa da Silva - 38, cabo da PMPE;

Eduardo de Araújo Silva - 47 anos, 2º sargento da PMPE;

Cesar Augusto da Silva Roseno - 43 anos, 3º sargento da PMPE.

Relembre o caso

PM Eduardo Roque e PM Rodolfo José Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Os PMs foram recebidos a tiros em uma abordagem no bairro de Tabatinga. Eles foram identificados como o soldado Eduardo Roque de Barbosa Santana, 33, com seis anos de corporação, e o cabo Rodolfo José da Silva, 38, com oito anos de serviço à PMPE. Eles eram lotados no 20º Batalhão da PM.