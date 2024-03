Suspeito de ajudar fugitivos da penitenciária federal de Mossoró é preso

Quem são os fugitivos

Deibson cumpria pena de 33 anos por assalto à mão armada. Conhecido como Tatu, ele também responde a processos por tráfico de drogas.

Rogério tem suástica tatuada na mão e condenação de cinco anos por tráfico. O interno conhecido como Martelo também responde a processos por homicídio qualificado, roubo e violência doméstica.

"Matadores do CV". Fontes ouvidas pelo UOL indicam que os fugitivos não integram o alto escalão da facção e que são conhecidos por serem encarregados por assassinatos de pessoas no "tribunal do crime" do Comando Vermelho do Acre. O UOL não localizou os advogados deles.

A fuga

Agentes federais deram conta da fuga na manhã do dia 14 de fevereiro. A Polícia Militar do RN disse ter sido acionada às 8h para participar das buscas. A Secretaria de Segurança Pública do RN intensificou as ações nas estradas na divisa com Paraíba e Ceará e também faz voos para auxiliar nas buscas. Desde então, as secretarias de Paraíba e Ceará também têm ajudado nas buscas.