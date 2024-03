Cidade de SP bate 1.232 km de lentidão e tem recorde anual em dia de chuva

Cidade ficou em estado de atenção. As zonas norte e leste, além do centro e da Marginal Tietê, permaneceram em estado de atenção das 14h48 às 17h05. As zonas oeste, sudeste e sul, além da Marginal Pinheiros, ficaram em estado de atenção das 15h12 às 17h05, ainda de acordo com o CGE.

Houve 16 chamados para quedas de árvores na capital e na região metropolitana. Os chamados foram feitos para Mogi das Cruzes, Barra funda, Consolação, Penha, Itaim Bibi, Freguesia do Ó e Moema, segundo o Corpo de Bombeiros.