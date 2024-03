Polícia do TO investiga mulher suspeita de vender passagens aéreas falsas

Uma ex-funcionária de uma agência de viagens é investigada pela Polícia Civil da cidade de Paraíso do Tocantins por vender passagens aéreas falsas e não repassar os valores pagos pelos clientes à empresa.

O que aconteceu

Agentes policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias. A Operação Tour ocorreu na sexta-feira (8) no município, que fica a cerca de 80 km de Palmas. "As medidas visam garantir o normal andamento das investigações e buscar meios de promover o ressarcimento do prejuízo causado, que pode ultrapassar os R$ 100 mil", disse José Lucas Melo, delegado responsável pelo caso,

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que a mulher se desligou da empresa no início do ano, um pouco antes do caso ser revelado. O UOL não conseguiu localizar os envolvidos. A pasta não informou o nome da agência e da investigada, que segundo a investigação, a ex-funcionária era de confiança dos proprietários da empresa.