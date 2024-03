Caso Marielle: MPRJ pede que ex-bombeiro Suel vá a júri popular

O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu para que o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, seja levado a júri popular por participação nas mortes da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. O crime ocorreu em março de 2018.

O que aconteceu

O relatório final do MPRJ pede a condenação por quatro crimes. O ex-bombeiro é acusado pelos homicídios duplamente qualificados de Marielle e Anderson, pela tentativa de homicídio duplamente qualificada contra a assessora Fernanda Chaves — que estava no mesmo carro que a vereadora e o motorista no dia do atentado — e pela receptação do veículo usado no crime.

Participação no atentado. Segundo as investigações, Maxwell participou de campanas para o planejamento do assassinato da vereadora e de ter ajudado a destruir provas do crime, como o desmanche do carro usado no crime.