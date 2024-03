Sequestro no Rio: PM agiu conforme protocolo internacional, diz Maierovitch

Agora, a segunda fase, entra em cena a Polícia Civil, a chamada Polícia Judiciária que vai agora por meio de um inquérito vai lavrar primeiro esse inquérito com o alto de prisão em flagrante, verificar as qualificações. Existem dois ou três feridos, um gravemente pelo o que foi informado. Pode ser caso evidentemente de tentativa de homicídio, isso vai a júri. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch explicou como funciona o protocolo internacional que as forças de segurança costumam utilizar em situações como a do Rio.

As polícias, chamadas forças de ordem, elas têm um protocolo. Isso já tá padronizado no mundo inteiro. A primeira coisa é se a pessoa que tenta ou entrar ou se aproximar, fazendo contato, ela está totalmente conectada para se escutar a exigência ou o que tá falando o agressor. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

À distância existe uma equipe que vai analisando essa manifestação do agressor, até para descobrir se ele está atuando sozinho, se é uma atuação escoteira, ou com outras pessoas que estão dando cobertura. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Ele lembrou que um ponto importante do protocolo é como será feita a comunicação com o indivíduo alvo.