Lewandowski diz que fugitivos 'estão cercados' na área de Mossoró

Lewandowski falou que os criminosos estão recebendo apoio externo, uma das razões pelas quais ainda não foram pegos. "Estão sendo apoiados com roupas e alimentos", afirmou. Sete pessoas foram presas, suspeitas de terem auxiliado os fugitivos.

Área das buscas tem pomares, o que facilita a alimentação deles, além de mata densa, com grutas e cavernas. O ministro acrescentou que o perímetro é amplo, e que a força-tarefa acredita que eles não se movimentaram apenas a pé. Dois veículos já foram apreendidos até o momento.

Cerca de 500 agentes trabalham na operação, que envolve as polícias Federal, Rodoviária Federal e Penal Federal; além Militar e Civil do Rio Grande do Norte e estados adjacentes.

Quem são os fugitivos de presídio federal?

Deibson Cabral Nascimento, 33, e Rogério da Silva Mendonça, 35, escaparam do presídio federal de Mossoró em 14 de fevereiro, na primeira fuga do país em uma unidade de segurança máxima.

Eles são conhecidos por serem "matadores" do Comando Vermelho do Acre, segundo fontes das forças de segurança ouvidas pelo UOL.