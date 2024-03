Sequestrador de ônibus no Rio diz que policiais 'atrapalharam' sua viagem

Lima foi encaminhado hoje para o presídio de Benfica e a audiência de custódia está marcada para amanhã (14). Ele deve responder por tentativa de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e porte de arma de fogo de uso restrito.

Sequestrador trocou tiros com os policiais

Lima trocou tiros com policiais e manteve 16 reféns por cerca de três horas — depois, se entregou. Em depoimento, ele disse que confundiu um passageiro com um policial. "Quando os passageiros estavam entrando no ônibus, ele [suspeito] achou que seriam policiais e fez menção de entregar a arma", relatou o delegado Mário Andrade, da 4ª DP. "O passageiro se assustou, saiu correndo, e ele [Lima] efetuou os disparos."

O sequestrador tentava fugir do Rio após "desavenças com facção criminosa", segundo a Polícia Militar. A reportagem entrou em contato com a defesa dele, mas não obteve retorno até a publicação do texto.

Os 16 reféns passam bem e foram prestar depoimento na delegacia na noite de ontem. Entre eles, havia criança e idosos.