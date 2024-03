EUA bloqueiam bens de responsável por movimentar mais de R$ 1 bi para o PCC

Decisão do bloqueio americano contou com a colaboração do Ministério Público de São Paulo. O governo norte-americano tratou da cooperação após visita do subsecretário Brian Nelson ao MP paulista, em agosto de 2022, três meses antes da condenação de Brahma e seus comparsas.

O acordo entre o Tesouro dos EUA e o MP resultou na implementação de um fluxo de informações. Isso viabilizou a aplicação das sanções a integrantes do PCC e a empresas utilizadas pela organização criminosa para lavagem de dinheiro. O UOL não localizou os advogados de Brahma.