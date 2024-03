CGU reverte demissão de professora trans por Instituto Federal do Ceará

Na última sexta-feira (15) a professora Êmy Virgínia compartilhou em suas redes sociais que a sua demissão do IFCE (Instituto Federal do Ceará) foi revertida pela CGU (Controladoria-Geral da União). Ela respondia a um processo administrativo que apontava "falta de assiduidade", que está em doutorado no Uruguai. Para a professora, sua demissão é um caso de transfobia.

O que aconteceu

Entre abril e setembro de 2019 Emy, que era professora do campus Tianguá do IFCE desde 2016, precisou se afastar por um total de 79 dias para o seu doutorado na Universidad de la República, em Montevidéu, no Uruguai.

Segundo a professora, com anuência da coordenação do Instituto Federal e em acordo por escrito com os alunos, ela antecipava as aulas, antes de embarcar para Montevidéu.