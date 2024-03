Jovem some por 4 dias e corpo é achado em praia após rastreio via GPS

O corpo de um jovem que ficou desaparecido por quatro dias foi encontrado ontem em uma praia de Santos, no litoral de São Paulo, após o rastreio do carro usado por ele via GPS.

O que aconteceu

Carro estava estacionado na orla. O veículo usado por Michel Florêncio da Silva, 25, foi encontrado após o rastreamento do veículo alugado via GPS. Dentro dele, foi encontrado apenas a chave de casa e a carteira do jovem.

Corpo foi achado na praia. Pouco depois, o corpo foi encontrado em estado de decomposição na areia da praia, próximo ao local onde estava o veículo. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Em seguida, a família foi acionada para ir a Santos, onde foi feito o reconhecimento do cadáver.